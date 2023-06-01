新冠溯源 專家稱不該排除實驗室

政府兩度搜查武漢病毒研究所 新冠疫情2020年席捲全球，北京一直否認國內實驗室外洩新冠病毒。中國疾病預防控制中心前主任高福日前受訪時透露，政府曾兩度搜查被視為洩毒源頭的中國科學院武漢病毒研究所，沒有發現任何不當行為。惟他同時強調不要排除任何可能性，並說：「你總可以懷疑任何事情，這是科學。」

在訪問中，高福沒有直接否認中國實驗室與洩露新冠病毒有關，僅稱基於科學，不應排除任何可能。他指北京非常重視實驗室外洩病毒理論，程度甚至較官方聲明所稱更高，理由是中國政府曾對中國科學院武漢病毒研究所展開某種正式調查。

高福透露，不包括中國疾病預防控制中心在內政府機構，早年曾組織一些行動。當被問及有關言論是否代表政府另一部門曾正式搜查中國科學院武漢病毒研究所時，他直接回答：「是，那實驗室經過相關領域專家雙重檢查。」

英媒前天指出，高福答案代表中國官方首次承認曾調查中國科學院武漢病毒研究所。惟他隨後提到自己並不知道調查結果，僅得悉實驗室沒有被人發現存在任何不當行為，並說：「我想，調查人員的結論是他們（實驗室人員）遵守所有規程。」他最後再次重申不知道病毒到底來自哪裏，有關問題至今仍然無法取得答案。

美專家指應來自海鮮批發市場 與高福一樣，美國哥倫比亞大學流行病學教授利普金（Ian Lipkin）亦認為，在研究中排除實驗室外洩病毒假設太過過分。他認為病毒來自武漢華南海鮮批發市場屬於最合理解釋，且不相信病毒是被人故意設計出來，卻不可以排除實驗室或研究時外洩病毒機會。

根據內媒報道，一個距離武漢華南海鮮批發市場僅數百米遠、由武漢市疾病預防控制中心管理實驗室，曾經參與採集野生蝙蝠血液及糞便樣本工作。利普金估計，在上述實驗室工作人員可能在洞穴內收集蝙蝠的時候中招。本報綜合報道

高福 武漢曾是新冠疫情重災區。（中新社圖片）