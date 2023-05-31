泰國曼谷有車主近日發現愛車後窗玻璃被重重砸碎（左圖），當下非常生氣，誓要找到肇事者。詎料他得知對方是一隻重達8.5公斤的肥貓（右圖），隨即轉怒為喜，選擇原諒這隻萌貓。同為愛貓之人的車主表示，肥貓是由一座公寓的6樓墮下，但最後竟安然無恙，X光檢查亦顯示肥貓除雙爪外，身體沒有受傷，似乎是身上肥肉發揮作用。