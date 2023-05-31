5月31日(三)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
05月31日 (三)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
肥貓墮樓砸爛車
泰國曼谷有車主近日發現愛車後窗玻璃被重重砸碎（左圖），當下非常生氣，誓要找到肇事者。詎料他得知對方是一隻重達8.5公斤的肥貓（右圖），隨即轉怒為喜，選擇原諒這隻萌貓。同為愛貓之人的車主表示，肥貓是由一座公寓的6樓墮下，但最後竟安然無恙，X光檢查亦顯示肥貓除雙爪外，身體沒有受傷，似乎是身上肥肉發揮作用。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20230531-0531_00180_068/肥貓墮樓砸爛車
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc