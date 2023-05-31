成立20年 小水井農民合唱團辦演唱會

【本報綜合報道】內媒前日報道，位於雲南省昆明市富民縣的小水井苗族農民合唱團，歷經十分艱辛的發展道路，最終成為中國唯一一個與世界頂級樂團合作的業餘農民合唱團。合唱團近日在村裏新建的舞台上舉行成立20周年專場演唱會，成立合唱團的團長張曉明更因為這一歷史時刻而潸然淚下。

曾落選拒簽不言棄 作為畫家、攝影師、音樂發燒友的張曉明，2002年創立了小水井苗族農民合唱團，在通向成功的道路上，合唱團遭遇種種困難。當中包括曾在合唱比賽中，因農民表情木訥而落選，也曾在前往英國與美國表演前，由於農民不能提供完整的個人財產證明而被英美大使館拒簽。

受疫情影響，20周年專場演唱會直到本月19日才舉行。為感謝村民的貢獻，張曉明在主持時特意穿上村民張世明專門為他縫製、帶有民族風的中式外套。張曉明稱，農民對音樂的理解就是傾訴、聊天，音樂在這裏不是炫技，而是最原始的狀態，所以他們沒有包袱，再複雜的聲音，都是簡單的。