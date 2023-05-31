人類登珠峰70周年 尼泊爾巡遊紀念

前仆後繼挑戰 迄6338人突破考驗 前日是人類登頂世界第一高峰珠穆朗瑪峰70周年，尼泊爾當天舉辦慶祝活動，首都加德滿都數千人參與巡遊。人類70年來前仆後繼向珠峰發起挑戰，截至今年1月已有6,338人成功登頂。

1953年5月29日，新西蘭人希拉里（Edmund Hillary）和雪巴人諾蓋（Tenzing Norgay）從南坡登頂珠峰，創造人類「零的突破」。加德滿都巡遊上數千人聚首一堂，揮舞慶祝橫額，隨軍樂隊演奏曲調漫步巡遊。

雪巴人登山家獲發證書 尼泊爾又為多名傑出攀山者頒發證書，包括28次攀上世界最高峰的雪巴人里塔（Kami Rita Sherpa），以及全球首位雙膝以上截肢而成功登上珠峰的登山家馬加爾（Hari Budha Magar）。

不過大眾慶祝人類登頂周年之際，珠穆朗瑪峰的積雪和冰川正以史無前例速度融化，單在過去25年的冰層流失，足足需要2,000年才能形成，引起擔憂。冰川融化將引發洪水，甚至釋放出凍土內的細菌病毒和碳，後果不堪設想。本報綜合報道