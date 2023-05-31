北韓宣布射衞星 實時監控美軍

南韓西北島嶼演習守衞 北韓人民軍元帥、勞動黨中央軍委副委員長李炳哲昨日宣布，將於下月發射首枚軍事偵察衞星，實時監察美國軍事活動。南韓同日在毗鄰北韓的西北島嶼，啟動為期3天的守島演習。

李炳哲透過朝中社發表題為增強自衞能力的文章，指將發射和試驗的軍事偵察衞星1號及多種偵察工具，對及時追蹤、監視、辨別、提前遏制、應對美國及其追隨勢力的軍事行動，進而加強北韓的軍事戒備必不可少。他稱美國動用偵察武器開展空前的敵對性空中偵察活動，作戰半徑和監視範圍涵蓋包括首都平壤在內的北韓西北部地區，以及周邊國家縱深後方及首都圈，對北韓和周邊國家構成嚴重威脅。

李炳哲稱，在美韓肆無忌憚的軍事行動導致局勢惡化情況下，北韓裝備更多偵察手段、升級各類武器的必要不斷凸顯，朝方已制訂完成發展相關武器的時間表。朝方將全面考量當前及潛在威脅，並全面加強戰爭遏制力，捍衞國家自主權與安全。北韓領袖金正恩上月18日到國家宇宙開發局現場指導，指示如期發射北韓首顆軍事偵察衞星。

韓美密切關注 追蹤監視 南韓聯合參謀本部公報次長韓聖根昨日表示，南韓和美國的情報部門正密切關注北韓發射軍事偵察衞星動向，實時追蹤和監視。日本政府周一公布，北韓已通知國際海事組織，預告將於本月31日凌晨零時至下月11日凌晨零時期間發射人造衞星。

在南韓西北島嶼防衞司令部組織下，白翎島、延坪島等西北島嶼舉行防衞演習，陸海空三軍及海軍陸戰隊同時參與。演習以往通常每年舉行兩次，但2017年以後不再舉行，今次是時隔6年重啟。為防範北韓在演習期間發起挑釁，韓軍將提升監視級別。美軍及韓軍將出動RC800偵察機、RF16偵察機、U2S高空偵察機及RC12X戰術電子偵察機等，嚴密監控朝軍動向。從太平洋關島基地輪換部署到駐日美軍橫田基地的RQ4環球鷹無人偵察機，將執行對朝偵察任務。本報綜合報道