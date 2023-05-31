美眾院委會 討論債務法案

美國眾議院規則委員會周一表示，昨日下午開會討論債務上限法案。總統拜登周日稱，他已與眾議院議長麥卡錫達成美國聯邦債務最終協議，已準備好提交國會表決。麥卡錫對協議獲國會通過的前景表示樂觀，但他同時也承認，協議無法讓每個人都滿意。（綜合報道）