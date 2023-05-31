5月31日(三)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
05月31日 (三)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
美眾院委會 討論債務法案
美國眾議院規則委員會周一表示，昨日下午開會討論債務上限法案。總統拜登周日稱，他已與眾議院議長麥卡錫達成美國聯邦債務最終協議，已準備好提交國會表決。麥卡錫對協議獲國會通過的前景表示樂觀，但他同時也承認，協議無法讓每個人都滿意。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20230531-0531_00180_029/美眾院委會--討論債務法案
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc