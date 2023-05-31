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華發表論文量 首次冠全球
德媒周日引述德國科學刊物出版社施普林格‧自然公布的數據，指中國去年在高質量期刊發表論文量為19,373篇，首次成為全球第一，超越美國的17,610篇。中國研究論文的引用量增加，很多涉及新冠病毒基因組測序數據。（綜合報道）
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