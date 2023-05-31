塞國總統斥科索沃警先開火

武契奇

【本報綜合報道】塞爾維亞總統武契奇周一指摘科索沃警察開火槍傷塞族人在先，批評北約維和部隊未保護塞族人。他昨日與美國、中國、歐盟等多國代表會晤。中國外交部發言人毛寧昨日表示，中方高度關注相關動向，並支持塞爾維亞維護主權和領土完整的努力。

批評北約維和部隊未護塞族 塞爾維亞國家廣播電視台周一播出武契奇講話，他指控科索沃總理庫爾蒂想把地區引向流血，令塞爾維亞與北約衝突；只有庫爾蒂應該為目前一切負責。武契奇批評北約維和部隊未阻止針對塞族抗議者的暴力事件，又指科索沃警察使用暴力在先，開槍打傷一名塞族男子。他呼籲塞族示威者和平行事，並認為如果阿爾巴尼亞族佔領者開槍，情況就會完全不同。

歐盟外交政策負責人博雷利周一譴責衝突，指針對北約維和部隊的暴力絕對不可接受，敦促各方立即對話。毛寧稱，反對普里什蒂納臨時自治機搆採取單方面行動，呼籲落實組建塞族城市聯盟的義務。中方又奉勸北約切實尊重塞爾維亞的主權和領土完整，真正做有利於地區和平的事。