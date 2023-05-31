科索沃北部衝突82傷 塞國軍隊戰備狀態

科索沃北部塞族聚居地區周一多處爆發衝突，30名北約駐科索沃維和部隊及52名塞族人受傷，並有4名塞族人被捕。北約譴責暴力行為，塞爾維亞總統武契奇視察部署接壤科索沃的軍隊，下令軍隊進入最高戰備狀態。

選舉爭議 示威者衝擊市政廳 塞族人抵制科索沃北部地區上月選舉，但最終4名阿爾巴尼亞市長仍在投票率僅3.5%下當選，成為衝突導火線。塞族示威者周一試圖強行闖入茲韋錢市政廳，遭北約維和部隊及阿爾巴尼亞族警察以胡椒噴霧擊退。身穿防暴裝備的美軍士兵在萊波薩維奇市政廳周圍放置鐵絲網，示威者向新當選市長的汽車扔雞蛋。北約維和部隊亦封鎖祖賓波托克（Zubin Potok）市政廳，阻止示威者衝擊。

維和部隊30兵受傷 北約譴責 北約駐科索沃維和部隊證實，11名意大利士兵及19名匈牙利士兵身體多處受傷，包括骨折及遭簡易爆炸燃燒裝置燒傷，其中3名匈牙利士兵中槍受傷，但沒有生命危險。匈牙利國防部長博布羅夫尼基證實，7名士兵重傷需回國治療。北約駐科索沃維和部隊司令里斯圖西亞少將表示，衝突雙方都需要承擔全部責任，防止事態進一步升級。塞爾維亞國防部長武契維奇透露，武裝部隊總參謀長莫伊西洛維奇已指示調派部隊進入特別指定位置，但沒有透露詳情。

意大利總理梅洛妮呼籲各方退讓以緩和緊張局勢，武契奇指摘科索沃總理庫爾蒂製造緊張局勢，呼籲塞族避免與北約軍人衝突。科索沃總統奧斯曼尼則批評，武契奇破壞科索沃穩定。美國駐科索沃大使霍文尼爾（Jeffrey Hovenier）同日與庫爾蒂會面，譴責針對駐科部隊汽車和警車的塗鴉、襲擊記者，強調不是對選舉問題的適當回應。本報綜合報道