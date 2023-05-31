烏TB2無人機 幾乎全遭俄擊落

【本報綜合報道】美國新聞網站《商業內幕》（Business Insider）周日報道，烏軍拜拉克塔爾TB2無人機在俄烏戰爭初期，曾多次摧毀俄軍坦克、裝甲車及巡邏船而名噪一時，但至今已幾乎全遭俄軍擊落，剩餘無人機僅執行偵察任務。

現僅執行偵察任務

美國海軍分析中心專家本德特（Samuel Bendett）稱，在沒有複雜先進防空系統及電子戰防禦系統情況下，TB2無人機能良好運作。但以利比亞及納戈爾諾-卡拉巴赫戰爭為例，相對緩慢和低空飛行的TB2無人機，成為了組織良好的防空系統目標。一旦俄軍採取行動，便能擊落大量TB2無人機。本德特指出，烏克蘭TB2無人機現時主要用途是搜集情報、監視和偵察，而不是用於攻擊。烏軍TB2無人機在俄軍防空及電子戰系統射程外，透過先進光學和傳感器，導引其他無人機攻擊。