俄軍改策 罕有日間向基輔空襲

澤連斯基稱反攻 蓄勢待發 俄羅斯首都莫斯科昨日受到無人機攻擊，軍方形容是烏克蘭發動恐襲，惟基輔否認。烏克蘭同日表示，首都基輔在24小時內三度遭俄羅斯空襲，至少一人死亡及4人受傷，防空系統擊落超過20架俄軍無人機。基輔在周一早上罕有受到俄軍空襲，烏軍認為俄軍改變策略。

莫斯科市長索比亞寧證實，數座建築物在襲擊中輕微受損，有高層住宅外牆和玻璃受破壞，但沒有造成傷亡。莫斯科州長沃羅比約夫指出，居民報稱曾聽到爆炸聲，相信是防空系統運作時發出的聲音，有數架無人機接近莫斯科時被擊落。俄軍事後指全數擊落8架施襲無人機，其中3架受電子干擾而失控墜毀，另外5架則由部署在莫斯科地區的鎧甲1彈炮合一防空系統擊落。

莫斯科遭無人機攻擊 俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫讚揚，國防部、防空系統及地區政府在莫斯科受到無人機攻擊時，反應及時且運作良好。事件反映有必要繼續展開特別軍事行動，並實現既定目標。烏克蘭總統辦公室顧問波多利亞克否認基輔以無人機襲擊莫斯科，空軍發言人伊納特拒絕評論事件。另一方面，基輔同樣受到大規模空襲，有掉落的無人機碎片導致一座3層高公寓起火，造成死傷。

基輔24小時內3捱炸 俄羅斯國防部昨日宣稱，以遠程精確導彈命中烏克蘭決策中心，後者在西方情報專家協助下，策劃對俄羅斯的恐襲。俄羅斯國防部長紹伊古表示，烏軍在過去一個月損失1.6萬人、21架飛機、466架無人機、逾400輛坦克與裝甲車、238門野戰炮和迫擊炮。俄軍最近更摧毀部署基輔的愛國者防空導彈系統，以及位於赫梅利尼茨基、捷爾諾波爾及尼古拉耶夫的大型西方武器庫。赫梅利尼茨基官員稍早指，一所軍事設施受襲，至少5架軍機損毀。

俄軍前天三度向基輔發動空襲，烏軍宣稱早上擊落全數11枚來襲的伊斯坎德爾彈道導彈。導彈殘骸墜落基輔中部和北部地區，有建築物起火，一人受傷。烏軍指出，俄軍罕有在日間施襲，顯示已改變策略，明顯是要加劇烏克蘭民眾的緊張心理。烏克蘭總統澤連斯基同日稱，武裝部隊總司令扎盧日內在最高統帥部會議上報告當前局勢，並討論反攻時機，已作出何時行動的決定。本報綜合報道