神舟十六號升空 航天員進空間站

【本報綜合報道】神舟十六號載人飛船昨早9時31分發射，景海鵬、朱楊柱、桂海潮3名航天員的出征儀式於早上6時42分，在內蒙古酒泉衞星發射中心問天閣圓夢園廣場舉行。升空後神舟十六號與火箭分離，並進入預定軌道，航天員報告感覺良好。神十六入軌後完成5次自主變軌，與空間站組合體交會對接，航天員進入天和核心艙。

在出征儀式上，中國載人航天工程總指揮、空間站應用與發展階段飛行任務總指揮部總指揮長許學強下達命令，景海鵬、朱楊柱、桂海潮領命出征。3人乘車抵達發射場，進入飛船的返回艙，不時翻閱飛行手冊。地面工作人員完成最後階段檢查後，開始撤離迴轉平台。迴轉平台已經打開，並露出火箭的逃逸塔。

與神十五人員會師 搭載神十六載人飛船的長征二號F遙十六運載火箭升空期間，火箭的逃逸塔、助推器、火箭一、二級及整流罩先後分離，船箭組合體飛出大氣層。隨後神十六載人飛船與火箭分離，進入預定軌道，航天員乘組狀態良好，發射任務成功。神十五和神十六兩個乘組6名航天員會師空間站，是中國空間站第二次兩個乘組在軌交接。神十六完成與神十五飛行乘組在軌輪換，將駐留約5個月。