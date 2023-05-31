26歲電競解說名人 自殺亡

曾受欺凌 身世複雜 久難釋懷 內地專為網上電競遊戲《Dota 2》賽事解說知名人員YammerS（化名），前天傳出自殺身亡消息，獲警方確認事件屬實，終年26歲。他透過微博定時發布文章解釋，自己由童年開始遭遇欺凌，也找不到生活任何意義，於是決定踏上絕路，坦言：「下輩子不想來這人世間了。」

YammerS前天下午突然透過其微博帳戶「Dota2_YammerS」發布一段定時貼文，內容提到自己多年來還是無法釋懷心中仇恨，同時無法與自己和解，並說：「我也知道我對不起了很多人，緣起緣滅皆因我，結束吧。」

私生子身份遭長輩冷眼 自覺惡心 在貼文中，YammerS上載打滿文字圖片，內容提到自己年幼時經歷同儕欺凌，例如受騙前往一處偏僻地方，被4至5個人按倒在地，接着被強行掰開嘴巴餵尿，甚至試圖讓他替眾人口交，最後逃出生天。他又提到自己並非父母親生，而是親戚私生子，因此遭遇長輩奇異目光，在成長路上飽受抑鬱症折磨，至初中比較少發病。

由於父親2019年3月去世，YammerS當時抑鬱症發作，每次看見鏡子就會覺得自己無比惡心，找不到生存意義，無法與自己和解，遂作出了斷。他在文章提到：「請原諒我的自私和懦弱，也請理解我的痛苦和掙扎。再見。」

上述貼文一出，大量《Dota 2》圈內知名人士紛紛聯絡各大與電競有關媒體，希望得悉真相，也有人直接報警。一名電競博主前晚表示，經與派出所警察多次確認，一名當天打撈死者無論是姓名、年齡及外貌均與YammerS相同。《Dota 2》翌日亦認實，與警方確認後，旗下官方解說人員YammerS已經離世，對此深感痛心。

內媒昨天報道，YammerS真實姓名可能是米宏偉，於1997年出生。他在解說賽事時因充滿激情熱血風格而吸引很多粉絲關注，其中一句「再見了寶貝兒」更成為名言。根據微博紀錄，YammerS上周一曾發布一張自拍照片，當網民留言「記住，莫！愁！」時，他曾回覆：「不愁不愁。」本報綜合報道

米宏偉