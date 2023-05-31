兩岸國際

胡中強任南部戰區陸軍司令員

解放軍南部戰區公號周一披露，胡中強中將已履新戰區副司令員兼陸軍司令員。公開資料顯示，胡中強曾任第13集團軍參謀長、第14集團軍軍長、第73集團軍軍長、武警部隊副司令員等職務。此前，南部戰區陸軍司令員由張踐中將擔任。（綜合報道）
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