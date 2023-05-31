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多地打擊水客走私抓獲18疑犯
廣東省廣州市黃埔海關緝私局近日開展打擊水貨客渠道走私專項行動，共出動307名警力，在北京、西安、珠海、深圳等地同步查緝，共抓獲18名疑犯，一舉打掉兩個水貨客走私團夥，查獲100多隻走私進口名貴手錶，共查證4,158隻涉案名錶，涉案案值達3.6億元人民幣（約4億港元）。（綜合報道）
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