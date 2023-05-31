台議員舉報行政院副院長 涉藏匿罪犯

【駐台灣記者宋江誠報道】台灣im.B欺詐吸金案涉及25億元新台幣（約6.5億港元），國民黨質疑行政院副院長鄭文燦和涉案人員牽扯不清。新北市議員洪佳君和林國春等人周一往台北地檢署舉報，質疑鄭與高階警官是否知此案主要涉案人員曾國緯是通緝犯但知情不報，是否涉藏匿通緝犯，要求調查，鄭文燦辦公室昨委律師對林國春等7人提告。

鄭文燦辦反提告7人

國民黨桃園市議員凌濤周一召開記者會，質疑鄭文燦跟詐騙集團的關係，呼籲他既然否認指控，就應正面對決提告，遲遲不提告，難道是擔心提告後「成為被法院認證跟詐騙集團有直接關係的民進黨高官」。林國春等人亦質疑，警察不能跟詐騙集團的通緝犯勾結，但鄭文燦跟高階警曾與槍炮彈藥案的通緝犯曾國緯在一起，「這不是變相的窩藏通緝犯嗎？」