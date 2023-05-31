外籍人才親屬 可申永久居台

【本報綜合報道】台灣立法院昨三讀修正通過出入境及移民法部分條文，增訂有特殊貢獻、高級專業人才、各專業領域得首獎者及投資移民申請人的配偶、未滿18歲子女及身障子女，可隨同申永久居留。此舉旨在吸引優秀外籍人士赴台工作與僑生赴台就學，並簡化流程。

立院三讀修正通過 行政院今年1月12日通過內政部擬具的相關條文修正草案，增訂有特殊貢獻、高級專業人才的配偶、未成年子女、身障子女可隨同申請永久居留，並函請立法院審議，獲三讀通過鬆綁停居留規定。此外，現行規定外籍人士永久居留，每年須在台灣居住達183天，但高層白領人士常因業務需要不定期出差，恐沒法長時間逗留。三讀條文也放寬相關限制，改為最近5年平均每年居住未達183日，才會撤銷永久居留許可，以吸引更多專業人士赴台，提升競爭力。

另外，外國人、大陸、港澳居民如有嚴重侵害國際公認人權的行為者禁止入台；針對曾逾期停留、居留或非法工作的外國人，禁止入台期間從現行的1年至3年，延長為1年至7年。條文另增訂罰則，如收容或藏匿逾期者，可罰款6萬至30萬元（新台幣‧下同，約1.54萬至7.68萬港元）；外國人如從事不符合停居留原因活動，可罰款20萬至100萬元（約5.12萬至25.6萬港元）。