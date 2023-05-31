重慶多地暴雨 最高日逾200毫米

【本報綜合報道】據重慶市水文監測總站監測，周一上午8時至昨日上午8時，九龍坡、江津、永川、南川、涪陵、墊江、巫溪、奉節、雲陽9個區縣出現暴雨，最大日降雨量為巫溪文峰鎮思源村200.5毫米。受降雨和上游來水影響，合川區代峨溪、雲陽縣湯溪河、奉節縣梅溪河等15條中小河流出現1至7米漲水，最高水位均未超警戒水位。

周一起24小時內，四川境內嘉陵江、渠江、涪江、瓊江流域出現小到中雨。渠江羅渡溪（二）站周一晚上8時出現最高水位213.46米，相應流量每秒9,100立方米，低於警戒水位5.54米。據長江上游水文局監測，昨日上午8時長江寸灘站水位164.45米，低於警戒水位16.05米，流量每秒12,100立方米，水勢上漲。嘉陵江北碚（三）站水位182.1米，低於警戒水位12.4米，流量每秒8.390立方米，水勢持平。烏江武隆站水位172.63米，低於警戒水位20.37米，流量每秒1,540立方米，水勢上漲。

中央氣象台指，四川東部、重慶、陝西南部等地部分地區，未來3天將有較強降雨，局部地區有大到暴雨，華南、江南、貴州、雲南、四川等地高溫可達35℃以上。