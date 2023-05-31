雲南乾旱 致廣東電荒

下月起迎用電高峰 問題恐難受控 中國水電大省雲南省的送電大戶正是廣東省，廣東同時也依賴雲南供電。惟雲南踏入2023年連月持續乾旱，造成發電量不足，單單上月發電量已較去年同期減少接近兩成。內媒昨天警告，當廣東6月至8月迎來用電量季節性高峰期，用電問題恐會浮出水面。

由本年1月至4月期間，雲南來水偏枯，即使本月迎來降雨，也無法緩和旱情。省政府估計，全省大部分地區下月並無有效降雨，局地旱情持續甚至惡化，對農業種植及電力保供方面有較大影響。雲南4月降雨量僅得16.9毫米，與去年同期相比下降超過七成，而同期發電量則為215.9億千瓦時，同比下降幅度達到19.65%。

由於降雨量不如往年，雲南發電量難免減少，連帶廣東亦受影響，理由是雲南在「西電東送」工程中屬最大送電方，廣東為最大用電方。數據顯示，雲南去年供應廣東電量為1,221億千瓦時，佔廣東省外受電量68.92%，同時佔廣東發受電量總和16.03%。

例如，廣東2021年5月中旬起出現電力供應緊張問題，省內部分地區需「錯峰用電」，即代表在用電高峰時段減少用電負荷，改為非高峰時段用電。國家發改委當時已解釋是由於雲南來水偏枯偏晚，造成水力發電不足，並警告電力供需矛盾情況會在當年5月凸顯出來。

當談及雲南一旦缺電，廣東為何大受影響時，報道解釋廣東是全國經濟第一大省，其用電量一直位居全國前列，例如去年省內全社會用電量達到7,870億千瓦時，排全國首位，即使同年發電量達到6,102億千瓦時，僅落後內蒙古自治區排全國第二，仍舊出現「電力缺口」。

廣東擬3年擴能52% 為解決缺電問題，廣東早前印發《廣東省推進能源高質量發展實施方案》，計劃提升省內電源裝機規模，由2022年1.7億千瓦增至2025年2.6億千瓦，相當於3年內擴能52.9%。廈門大學中國能源政策研究院院長林伯強指出，若區域性缺電成為常態，那就需要政府及企業增加電力系統投資。惟他估計廣東缺電一事未必成為常態，又指沒有人會投資百年一遇問題，只能夠採取短期手段，利用現有產能盡力應對問題。本報綜合報道