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美廚隔水奇招惹熱議
美國有網紅廚師拍片展示一種使用金屬筲箕隔水的特別方式，更揚言其他人一直誤用筲箕。他煮好一鍋通心粉後，直接把筲箕蓋在鍋上倒水，認為這才是快速濾水的正確方式。影片引起熱議，有網民形容廚師是天才，也有人認為影片中使用方式才是錯誤。
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