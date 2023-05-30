戰船現岩畫 澳原住民早接觸外界

【本報綜合報道】澳洲考古學家最近研究阿納姆地西北部兩幅岩畫，發現畫中描繪船隻來自印尼馬魯古群島（前稱摩鹿加群島），表明這些船隻可能在被殖民前已抵達澳洲海岸，有助於進一步理解澳洲原住民如何與外地來客互動。

澳媒前日報道，自1970年代開始，該兩幅岩畫便成為考古學家關注的焦點，學界相信今次發現解決數十年未解之謎。參與研究的福林德斯大學教授韋斯利（Daryl Wesley）指出，只靠岩畫上兩艘船，就為澳洲北部互動範圍增加至另一個維度，更反映澳洲並未與世隔絕，不是某種孤島。

土著或曾近距離觀摩船隻 考古學家早前也曾發現繪有來自印尼望加錫的漁船的岩畫，但今次發現的摩鹿加船極具儀式感，意味它們可能被用於襲擊、貿易或奴役。

韋斯利認為新發現岩畫上的是戰鬥船，因為船上裝飾着三角旗等與一般商船或漁船有異的元素，而畫作細節程度表明，繪製摩鹿加船隻的土著藝術家曾花時間與船隻近距離接觸。

考古學家奧康納（Sue O'Connor）認為，考慮到早前在望加錫發現了澳洲原住民海外定居點蹤迹，一些澳洲原住民可能已離開大陸前往印尼馬魯古群島，而馬魯古群島可能也存在類似的定居點。