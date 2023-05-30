麵包名店掀繼承者大戰

邀請500人自薦 專家評估加冕 加拿大卑詩省坎盧普斯市一間深受當地居民喜愛的麵包店，近日開始找人接手。老闆夫婦決定另闢蹊徑舉辦比賽，更對參加者提出多項要求，希望確保麵包店將來仍能保持水準。學者形容做法前所未見，有如電視節目真人騷。

加媒前日報道，麵包店始創於1971年，2008年由黑利（Shawn Haley）與其妻子蘿賓（Robyn Haley）接手，始終備受當地居民喜愛。夫婦要求繼承人必須是19歲以上加拿大居民、無債務負擔，更需撰文自薦，並提供個人烘焙和商業經驗詳細資訊。

旅遊管理系副教授大讚 另外，候選人必須支付1,000加元（約5,756港元）報名，且比賽須至少有500人報名參加才會成事。倆夫婦會審查參賽作品和評分，前10名選手再由夫婦信任的專業人士評估，最終選出優勝者。

蘿賓強調，繼承人必須熱愛這份事業，並承諾保持麵包店現有水準。而報名費高昂原因是要確保參賽者合格，並具備所需能力。湯普森河大學旅遊管理系副教授卡特（David Carter）指出，這種尋找新東主的方法非常吸引。卡特形容透過比賽尋找繼承人將引起轟動，對麵包店效益難以衡量，繼承人也會從比賽中受益，又認為黑利夫婦做法無私。本報綜合報道