美媒報道華代表言論 烏指不實

【本報綜合報道】美國《華爾街日報》日前報道，中國政府歐亞事務特別代表李輝呼籲歐洲國家承認俄羅斯已佔領的烏克蘭領土。烏克蘭外長庫萊巴上周六公開闢謠，敦促外界對報道保持理性。中國外交部昨日指注意到烏克蘭外長說法，呼籲外界以中方發布消息為準。

指李輝沒促歐承認俄佔烏領土

庫萊巴上周六指美媒表述並非事實，他聯繫李輝接觸過的歐洲各國首都外交官員，沒人確認與中國官員會晤時曾談及承認俄佔烏克蘭領土事宜。庫萊巴敦促外界保持冷靜理性，不要情緒化地回應每份出版物。他強調烏方控制談判進程，沒人在背後做任何不利烏克蘭的事情。烏克蘭將繼續與中國會談，按照互相尊重領土完整、烏方不考慮領土讓步、不凍結衝突的三個基本原則進行。