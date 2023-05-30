台志願兵在烏得罪同伴 險被殺

【本報綜合報道】曾經前往烏克蘭、參加志願軍的台灣男子陳晞上周六在Facebook透露，他一度遭到另一名同樣來自台灣的潘姓志願兵設局，險遭對方手榴彈殺害。當得悉潘男已被烏克蘭法院刑事起訴，面臨10年至15年有期徒刑後，他決定等待判決結果，暫時離開國際兵團及烏克蘭。

陳晞在貼文聲稱，他多年前已認識潘修褉（本名潘立偉），隨後知悉對方在俄烏爆發戰爭後開始活躍，包括宣稱向烏捐贈200萬元新台幣（約52萬港元）物資。惟他質疑有關物資裝備實際上是由台灣人給予，潘男卻扮成自己捐出。此外，陳晞亦提到潘男在烏期間與隊中另一名大陸志願兵爭執，於是製作手榴彈陷阱，企圖炸死其指揮官及隊友，計劃把整件事嫁禍大陸志願兵，最終沒造成傷亡，結果被國際兵團開除軍籍。他批評潘男事後繼續假裝正在前線，最終被當時未陣亡的曾聖光揭發，更被對方打斷鼻樑，夾住尾巴逃走。