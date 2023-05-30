指控供無人機助俄空襲 烏警告將報復伊朗

俄羅斯周日向烏克蘭發動衝突以來最大規模無人機空襲，當中逾半針對基輔，造成最少3傷。烏軍總參謀部指，俄軍出動59架伊朗製自殺式無人機，烏軍成功擊落其中58架。由於俄軍空襲用的無人機幾乎均由伊朗所製，烏國政府高層官員警告伊朗將招致「後果」。

烏軍空軍司令部指俄軍周日凌晨從布良斯克州北部和克拉斯諾達爾州南部，出動伊朗製見證者136型和131型（Shahed-136/131）自殺式無人機，襲擊烏克蘭中部地區，特別針對基輔州軍事設施和國有關鍵基建。空軍發言人伊納特指，俄軍無人機經衞星控制，能繞圈飛行，試圖誤導烏克蘭防空系統。因較便宜的機動火力在夜間難工作，烏軍主要用防空制導導彈擊落無人機。

烏軍總參謀部補充，俄軍周日合共發動91次空襲，發動約25次多管火箭炮攻擊烏軍據點和居民區，並繼續試圖完全佔領盧甘斯克州和頓涅茨克州。

歐洲大型空中演習 近俄邊境 另外，首都基輔民眾同日晚上感受到異常震動，市長克里欽科稱可能是因新和強大武器運向前線造成。烏克蘭總統顧問波多利亞克在社交網稱，伊朗在這場戰爭中蓄意提供武器給俄國，伊朗有意要這麼做，而這絕對會招致後果。

俄烏戰爭持續，芬蘭、瑞典及挪威等地空軍周一至下周五將聯合舉辦「北極挑戰2023」演習，預計聯同其餘10個北約國家及瑞士合共出動150架戰機及約3,000名士兵。這是歐洲最大空中演習之一，加上演習地區位於北極戰略要塞，同時靠近俄羅斯邊境，引發外界關注。

美參議員訪基輔 晤澤連斯基 另外，美國參議員格雷厄姆上周五到訪烏克蘭首都基輔，獲該國總統澤連斯基接見。格雷厄姆期指俄羅斯人正在死去，而軍援烏克蘭是美國花得最值得的錢，有關言論惹來俄不滿，俄內政部昨日把他列入通緝名單。本報綜合報道