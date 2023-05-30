兩岸國際

墨爾本深夜3.8級地震

澳洲維多利亞省墨爾本於當地周日深夜11時41分，發生黎克特制3.8級地震，震源深度僅3公里，是墨爾本大都會區1902年以來最強地震，周一可能會有餘震。地震沒有造成嚴重傷亡或損毀，維省緊急服務中心昨日早上接到許多報案指多幢建築物有損毀，要求檢查。（綜合報道）
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