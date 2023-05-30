兩岸國際

官邸設宴 日揆長子辭職

日本內閣官房昨日宣布，首相岸田文雄長子岸田翔太郎周四將辭去首相秘書官一職。日媒日前揭發，岸田翔太郎去年年底在首相官邸舉辦年尾聚餐，與多名親友在樓梯拍照。他當時站在中間位置，疑似模仿政府組閣後站在紅地氈上拍照過程。（綜合報道）
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