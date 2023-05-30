掌權20年 現代蘇丹 選舉未嘗敗績

【本報綜合報道】土耳其總統埃爾多安周日以過半支持率成功連任，反映高通脹、2月強震仍不能動搖這個「現代蘇丹」的地位。埃爾多安參選至今，還沒嘗過敗仗，他已擔任3屆總理，如今將進入第3個總統任期。

自詡人民之子 曾坐牢遇政變 自詡「人民之子」的埃爾多安曾經歷坐牢、大規模示威甚至未遂政變。他雄辯敢言，魅力驚人，本月14日更於首輪總統投票中取得最高票。

埃爾多安1954年2月出生，在土耳其黑海沿岸長大。他13歲那年，父親為了給5個孩子更好的成長環境，決定搬到伊斯坦布爾。埃爾多安家中經濟並不富裕，曾在街頭賣檸檬水及芝麻餅補貼家用，或許也因此更懂基層，親民人設深植支持者心。

他1994年當選伊斯坦布爾市長後正式踏入政壇，2001年成立正義與發展黨，2002年贏得國會多數。他2003年出任總理首度當權，2014年成為總統，3年後又以「讓國家行政更有效率」之名成功推動修憲擴權的公投。

重拳打壓民眾 掌握9成媒體 埃爾多安早年執政初期，以改革者姿態走入土耳其巷弄了解民情，大興基礎建設及引入外資，土耳其成為區域經濟引擎。不過，2013年如分水嶺，當年5月民眾不滿在伊斯坦布爾一個公園興建購物中心。小型示威因警方暴力驅趕升級，抗議活動延燒全國，焦點也迅速擴大為呼籲政府提高施政透明度。

埃爾多安初嘗民意大規模反撲，不但沒有訴諸和解及對話，反而重拳打壓，手也深入第4權，迄今土耳其約90%的媒體都掌握在政府或其支持者手中。批評者認為，「人民之子」已成為「現代蘇丹」，與首度當權的親民形象漸行漸遠。2016年7月，土耳其軍方發動政變未遂，埃爾多安宣布進入緊急狀態。在接下來的幾個月，政府持續擴大鎮壓，引起國際關注。

如今通脹飆升，他減低央行獨立性，堅持低利率政策，翻倍物價幾乎壓垮民眾。反對派炮轟他摧毀世俗民主，使土耳其淪為三流民主國家，保守陣營讚他為壓迫者發聲、將土耳其國際能見度推升到新高。