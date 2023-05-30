埃爾多安 連任土耳其總統

52%得票擊敗在野黨 多國紛祝賀 土耳其周日舉行總統選舉次輪投票，最終總統埃爾多安以大約五成二得票率，擊敗對手共和人民黨領袖科勒齊達奧盧的四成八得票，成功再任5年總統。在伊斯坦布爾，埃爾多安的支持者上街慶祝，揮舞土耳其國旗或執政正義與發展黨的旗幟；多國領袖也紛紛向埃爾多安送上祝賀。

69歲的埃爾多安在首都安卡拉的總統府露台發表講話，感謝選民投票給他，又指在未來5年的管治中，會值得民眾的信任。對於急需解決的嚴重通脹，埃爾多安表示會新成立一支團隊管理國家財政，並呼籲民眾放下分歧，為了國家的價值觀和夢想而團結起來。

各地的埃爾多安支持者得知其勝選後，湧上街頭慶祝。已執政廿載的埃爾多安，第3個總統任期將至2028年。敗選的反對派候選人科勒齊達奧盧批評這次選舉是歷來最不公平的一次，因為埃爾多安在選舉中獲得所有國家資源，他強調反對派會繼續鬥爭，直至國家實現真正民主。

通脹強震加劇財困 土耳其民眾正被日益高漲的物價所擾，高通脹仍看不到盡頭，2月6日在土耳其南部造成逾5萬多人死亡的地震，更加劇土耳其財困。埃爾多安以國家安全為選戰主軸，指控在野陣營與科勒齊達奧盧與非法組織勾結。科勒齊達奧盧則指控俄羅斯干預土耳其選舉助埃爾多安勝選。

卡塔爾國家元首塔米在點票結束前，已率先在社交網站發文，祝賀埃爾多安贏得選舉，成功連任。俄羅斯總統普京亦祝賀埃爾多安連任成功。在北京，外交部發言人毛寧昨日表示，中方祝賀埃爾多安連任，支持土耳其走符合本國國情的發展道路，希望在埃爾多安領導下，土耳其的發展建設不斷取得新成就。

美盼勿阻瑞典入北約 美國總統拜登也向埃爾多安表示祝賀。他在社交網貼文中指出，作為北約盟友，期盼繼續就雙邊議題和共同的全球挑戰進行合作。分析指，拜登特別強調北約，反映出華府將7月中旬在立陶宛首都維爾紐斯召開北約高峰會期間能夠看到瑞典入會視為優先要務。芬蘭上月加入北約，但是瑞典入會遭到土耳其和匈牙利阻撓。安卡拉認為斯德哥爾摩當局包庇被土耳其視為恐怖組織的激進團體。

阻礙北約擴張之外，華府和安卡拉雙邊關係還存在其他荊棘。埃爾多安首輸選舉前在集會上提到拜登競逐總統期間，曾經表示美國要鼓勵埃爾多安的反對者在選舉將他打敗。本報綜合報道