世衞大會 華反對日排核污水

【本報綜合報道】第76屆世界衞生大會上周日至周二在瑞士日內瓦舉行，中國代表上周六談及日本福島核污水排海問題，指出排放進程將長達30年之久，核污水排海10年後，福島沿岸擁有世界上最強的洋流將令有關放射性核素蔓延至全球海域。中方批評此舉將風險轉嫁給全人類，堅決反對日方單方面決定將福島核事故污水排海。

提出多個疑問 日方在大會上就福島核污水排海問題答辯，中國代表在所作反答辯中指出，日方所作辯解總結是「水質無毒，排放有理」，但認為日方所言完全站不住腳。中方提到多個質問，包括福島核污水若安全，日方為何不自用？為何不用於國內的農業和製造業？為何不向國內湖泊排放？將核污水排海是不是唯一可行方案？核污水排海將對全球產生甚麼樣的長期影響？

中國代表強調，太平洋不是日本傾倒核污水的下水道，日方未充分研究論證排海以外其他處置方案，單方面將不可預測的風險強加給國際社會，極不負責任。中方再次敦促日方認真履行國際義務，跟包括周邊鄰國在內的利益攸關方和有關國際機構充分協商，以最安全和最穩妥的方式處理核污水，並接受嚴格國際監督，在跟各方協商達成一致前，不得擅自啟動核污水排海。