日艦掛旭日旗泊釜山 韓無反對

南韓今天主辦「防擴散安全倡議」20周年高級別會議，明天在濟州島東南面公海舉行會議例行演習，代號「東方努力23」。美國、澳洲、日本、加拿大和新加坡參演，動員7艘艦艇和6架飛機，並將組建多國協調中心，在資訊共享和海上程序方面合作。

2018年，南韓文在寅政府要求日本海上自衞隊參加南韓海軍主辦的國際觀艦式時，僅懸掛日本國旗和太極旗靠泊南韓港口，日本抗議後拒絕出席儀式。另一方面，南韓官員指明天演習不針對特定國家，外界認為有助加強各國協同努力，防止北韓大規模殺傷力武器擴散。美韓上周四開始在兩韓軍事分界線（MDL）附近的京畿道抱川市勝進科學化訓練場，舉行「聯合協同火力殲滅訓練」，規模創歷屆之最，5場演習將持續至下月15日。