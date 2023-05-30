李尚福明赴星洲 出席論壇

李尚福

【本報綜合報道】中國國防部新聞發言人譚克非大校昨日公布，中國國務委員兼國防部長李尚福將於明天至下周日應邀出席在新加坡舉行的亞洲安全論壇「香格里拉對話」，並訪問新加坡。

外界關注會否晤美防長 譚克非指，香格里拉對話期間，李尚福將就「中國的新安全倡議」議題作大會發言，會見有關國家代表團團長。訪新加坡期間，李尚福將與新加坡政府和防務部門領導舉行會見會談。外界關注李尚福會否於香格里拉對話期間，與同樣與會的美國防長奧斯汀見面。美國早前透露，數周前已向中方要求讓兩國防長在香格里拉對話期間會談，但中方沒有回覆。

譚克非亦表示，李尚福本月16日首次使用中日防務部門海空聯絡機制直通電話，與日本防衞大臣濱田靖一通話，就兩國及兩國防務關係交換意見。對於《禁止化學武器公約》第5次審議大會近期在荷蘭海牙召開，他又敦促美方展現履約誠意，抓緊銷毀庫存化武。另針對新加坡副總理黃循財日前表示，本國不要盲目照抄他國民主模式，中國外交部發言人毛寧昨日表示他說出多國心聲，中方願與新加坡在內的世界各國加強交流互鑑。