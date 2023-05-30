朝擬射人造衞星 日揚言摧毀阻犯境

日本政府昨日公布，北韓已通知國際海事組織，預告將於本月31日凌晨零時至下月11日凌晨零時期間發射人造衞星，將是2016年2月以來首次。北韓領袖金正恩早前已指示發射該國首枚軍事偵察衞星，但沒有公布確實日期。日韓兩國警告平壤切勿發射，日本防衞大臣濱田靖一已向自衞隊下達摧毀指令，批准攔截行動。

日本海上保安廳海洋情報部指，收到通報北韓將在本月31日至下月11日期間發射一枚衞星，預計它墜落於黃海至北韓西南部海域的兩處，均在日本專屬經濟區外，另一處位於菲律賓以東的太平洋。海上保安廳已對上述海域發布航行警告，警告船隻。沖繩縣知事玉城丹尼表示，應陸上自衞隊第15旅的要求，已在昨日早上成立危機管理專責小組，持續與中央政府合作搜集情報，作出恰當回應。

倘用彈道導彈技術 違聯國決議 日本首相岸田文雄表示，會向相關省廳提供訊息，並採取一切可能措施為任何突發事件做好準備。他指即使北韓聲稱發射衞星，但使用彈道導彈技術發射也是違反聯合國安理會決議，日方認為這是涉及公眾安全的嚴重問題，正準備應對北韓衞星墜落日本領土，防相濱田靖一已下達摧毀令。岸田補充，日本將繼續全力開展訊息收集、預警和監視，希望通過日美和日美韓關係保持密切合作。

韓嚴厲警告平壤 華促各方對話 南韓緊急召開國家安全保障會議商討，國安室並向總統尹錫悅匯報情況；南韓外交部批評北韓威脅地區和平，要求立即撤回發射，並嚴正警告北韓若執意發射，將須付出代價和承受痛苦。在北京，中國外交部發言人毛寧昨重申，希望有關各方正視問題癥結，通過有意義對話均衡解決各自關切。

北韓從1990年代起曾多次聲稱發射衞星，卻是發射彈道導彈為實。不過，多名日本防衞省官員猜測北韓今次可能真是發射衞星。用於發射人造衞星和彈道導彈的火箭結構基本相同，分別只在於搭載的是衞星抑或武器，一名防衞省高官認為北韓利用衞星發射技術作為掩飾來改善導彈技術，若導彈技術已足夠好，北韓可能會嘗試發射軍事偵察衞星。北韓官媒曾報道，領導人金正恩上月18日到國家宇宙開發局指導，並指示如期發射首顆軍事偵察衞星。

金正恩曾預告射軍事偵察衞星 金正恩當時要求組建非常設性的衞星發射籌備委員會，以如期發射已製作完成的「軍事偵察衞星1號」。與此同時，他亦要求抓緊推進項目的準備工作，爭取接連發射並部署多顆偵察衞星，增強偵察和情報收集能力。金正恩本月16日攜同女兒金主愛，現場指導軍事偵察衞星發射準備委員會工作。金正恩強調，成功發射軍事偵察衞星是當前國家安全形勢下的迫切需求。本報綜合報道

金正恩（後排右二）早前攜同女兒金主愛（後排右一）指導軍事偵察衞星發射準備委員會工作。 日本自衞隊接獲摧毀指令，隨時進行攔截。 北韓發射衞星事件簿