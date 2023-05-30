醉酒刀殺寵物犬 妻報案告家暴夫

山東省菏澤市鄆城縣一名女子周日拍片控訴其丈夫家暴，在她面前把其飼養的寵物哥基犬，用刀狂斬20多分鐘致死，更威脅「你不聽話，以後就這樣」。鄆城縣鄆州街道工作人員周一表示，公安機關及婦聯介入調查，會從不同方面向女子提供幫助。遭家暴女子同日在微博發文稱，丈夫因家暴及持刀威脅砍狗併罰拘留12天，並遭罰款300元人民幣（約331港元）。丈夫家人亦站在她一方，打算再買一隻狗給她。

山東省菏澤市鄆城縣一名女子周日拍片控訴其丈夫家暴，在她面前把其飼養的寵物哥基犬，用刀狂斬20多分鐘致死，更威脅「你不聽話，以後就這樣」。鄆城縣鄆州街道工作人員周一表示，公安機關及婦聯介入調查，會從不同方面向女子提供幫助，警方已帶走涉事男子。

妻回娘家喊離婚 用戶名「姬顏baby」的當事女子在微博發文指控，其丈夫李浩上月30日凌晨酒後在家中勒住寵物狗「皮皮」的脖子，皮皮被勒痛後抓了丈夫的手臂一下，他即揚言「要把狗砍死」，持刀追狗斬殺。皮皮跑向女子求救，丈夫卻威脅「敢動也砍死妳」。女子試圖向老爺李世江求救，但對方沒有加以阻攔，看着兒子斬殺皮皮，狗死了也沒停手。

女子又指，老爺和丈夫之後把皮皮的遺體扔到外面，老爺先睡覺，丈夫收拾了約3小時，兩人翌日醒來像沒事一樣。女子嚇得偷跑回娘家，在家庭群組說明情況並要求離婚，男方全家則反對，並勸她回來。她提到，丈夫對她動手動腳絕不是第一次，但從未想過他竟會殺害其寵物。

夫稱難忍狗太嘈 據指，李浩殺狗原因是無法忍受其過於吵鬧，更威脅妻子若不守口如瓶，其他寵物犬也會遭殃。在後續的發文中，女子透露企圖傷害她的丈夫已經被當地政府部門控制，而查獲的證據將在接下來提交給法庭，讓他受到相應懲罰。本報綜合報道