推進大灣區融通 廣東冀2035達標

【本報綜合報道】廣東省人民政府周一發布關於新時代廣東高質量發展的若干意見，提出到2027年全省高質量發展實現新進步，自主創新能力明顯提高；到2035年高質量發展實現更大成效，科技創新能力大幅躍升。當中指出，要縱深推進粵港澳大灣區建設，深化粵港澳三地民生融通和人文交流，持續完善便利港澳居民生活、學習和就業的政策服務體系。

意見又提出，要構建以企業為主體的創新體系，推進以需求為導向的科技攻關；深入推進改革開放，激發高質量發展的動力活力；健全支持各類市場主體融合發展的體制機制，打造市場化法治化國際化營商環境；發展壯大縣域經濟，加快農業農村現代化；深入打好污染防治攻堅戰，加快形成綠色低碳生產生活方式；增加高品質精神文化供給，深化收入分配制度改革；強化能源資源安全保障，防範化解重點領域風險等。