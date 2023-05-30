2030前載人登月 徵集製車方案

【本報綜合報道】中國載人航天工程辦公室副主任林西強在昨日上午舉行的神舟十六號載人飛行任務新聞發布會上披露，2030年前實現中國人首次登陸月球，開展月球科學考察及相關技術試驗。官方公開徵集載人月球車研製方案，之後將根據徵集情況組織擇優，並選取優勢團隊開展樣車研製。

研火箭着陸器登月服 林西強表示，中國載人月球探測工程登月階段任務近期已啟動實施，總體目標是7年內首次派人登月，突破掌握載人地月往返、月面短期駐留、人機聯合探測等關鍵技術，完成「登、巡、採、研、回」多重任務，形成獨立自主的載人月球探測能力，推動載人航天技術由近地走向深空的跨越式發展，深化人類對月球和太陽系起源與演化的認識。

針對此目標，中國載人航天工程辦公室在前期關鍵技術攻關及方案論證的基礎上，已全面部署開展各項研製建設工作。當中包括研製新一代載人運載火箭長征十號、新一代載人飛船、月面着陸器、登月服等飛行產品，還有新建發射場相關測試發射設施設備等。