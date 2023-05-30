神舟十六號升空 包括載荷專家

【本報綜合報道】中國空間站應用與發展階段飛行任務總指揮部昨日上午在酒泉衞星發射中心，召開神舟十六號載人飛行任務新聞發布會。會上宣布，神舟十六號將於今晨9時31分發射。在軌駐留期間，神舟十六號航天員乘組將迎來神舟十七號的來訪對接，計劃於今年11月返回東風着陸場。

新聞發布會通報此次任務有關情況，神舟十六號飛行乘組由景海鵬、朱楊柱和桂海潮組成；其中景海鵬擔任指令長，此次是他繼2016年神舟十一號升空後相隔7年再升空，將實現4次上太空，成為中國飛行次數最多的航天員。今次乘組是中國空間站進入應用與發展階段迎來的首個乘組，由一名首批航天員和兩名第三批航天員組成，其中航天駕駛員景海鵬和航天飛行工程師朱楊柱來自航天員大隊，主要負責直接操縱、管理航天器，以及開展相關技術試驗；載荷專家桂海潮是北京航空航天大學的教授，主要負責太空科學實驗載荷的在軌操作，在科學、航天工程等領域受過專業訓練並具豐富操作經驗。

10餘名港澳人入複選 會上提到，中國第三批航天員2020年9月完成選拔，包括7名航天駕駛員、7名飛行工程師和4名載荷專家。經過兩年多訓練，他們完成既定訓練內容，通過飛行資格評定，均具備執行飛行任務的能力和條件。第四批預備航天員計劃選拔12至14人，截至今年3月已完成初選階段選拔工作，共有100多人進入複選，航天駕駛員來自陸海空三軍現役飛行員，航天飛行工程師和載荷專家主要來自工業部門和高等院校，其中有10餘名來自香港和澳門地區的候選對象。如果有港澳人士通過複選，可於明年初進入訓練中心，經過兩年半訓練，再通過考核並符合基本條件，可以參與飛行任務，但具體時機仍要根據規劃統籌決定。