傳福建號甲板裂開 內媒：基本不可能

【本報綜合報道】網上近日傳出中國兩艘國產航空母艦出狀況，包括甲板現裂縫，甚至被指「爛尾」。有媒體引用美國衞星及網絡電子地圖照片，指福建號甲板上疑似裂開兩條裂縫，幾乎橫向貫穿甲板尾部。官方暫未回應上述消息，但有內媒指出現裂縫的可能性基本不存在。

照片顯示，福建號當時停泊在上海長興島圓沙港的碼頭，後甲板上疑現兩條裂縫，一條呈現不規則的L形，另一條則是呈一字形。媒體從外觀上判斷，認為照片中的應為福建號，而非山東號，山東號編隊近日亦現身穿越台海。

指美衞星畫面失真 惟有內媒指出，航母甲板作為艦載機起飛平台，必須具備抗海水腐蝕能力，承受數十噸艦載機衝擊摩擦，經受引擎尾燄數千度高溫炙烤，因此甲板鋼超過任何一種軍用艦船的鋼材品質，福建號使用成熟技術下，甲板不可能出現裂縫。內媒認為，除了美國衞星造假，亦可能因甲板上放置一些物品，在衞星成像後畫面失真，或艦上一些設施未完全安裝到位，甚至只是塗層龜裂。