四川暴雨沖車輛 北京上海迎驕陽

四川省達州市周日發布暴雨黃色預警，多地6小時降雨超過100毫米。達州市宣漢縣因暴雨導致境內多條河流水位暴漲，洪水沖上街道，有多輛車被沖走。當地一施工場地便橋被洪水損毀，暫無人傷亡、失蹤等情況。達州市應急管理局昨日發布消息稱，已緊急疏散逾1.2萬人，降雨過程已結束。

四川黃色預警 疏散逾萬人 宣漢氣象部門發布消息稱，該縣上周六至周日出現區域性大暴雨天氣過程，共有30個站點達大暴雨。該縣多條河流水位上漲，土黃鎮河段附近被淹，有多輛大型貨車被洪水淹沒，部分房屋出現入水等情況。網傳照片顯示河水暴漲，洪水沖上街道，有一輛白色小車被沖走，停放的大貨車被淹浸超過車身一半。

達州市防汛抗旱指揮部昨日發布消息稱，因本輪降雨過程基本結束，結合天氣趨勢和江河水情，經會商研判之後，決定從當日上午解除Ⅲ級防汛應急響應，轉入正常工作秩序。該部門另於周日召開調度視像會議，部署全縣防汛減災工作。當局要求做好疏散安置工作，解決群眾實際困難，並做好訊息發布和輿情引導等。

徐家匯36.1℃ 破百年紀錄 除暴雨，內地多地昨日出現高溫天氣。當日北京最高氣溫達30℃、江西發布高溫橙色預警、上海市徐家匯站錄得36.1℃。上海市氣象局稱，高溫打破百年來的5月最熱紀錄，此前最高紀錄是35.7℃，分別出現在1876年、1903年、1915年和2018年。

疑受高溫影響，四川涼山州木里縣三桷埡鄉雞毛店村麥熱依陡岩上周六下午發生山火，四川省森林消防總隊周日表示，已投入該總隊、當地專業撲火、半專業撲火隊和地方群眾逾900人，以及5架直升機參與撲救。當前火場南線東段火勢減弱，南線西段和東線火勢較強，西線和北線已無明火，但有零星煙點。本報綜合報道