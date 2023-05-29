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8歲女舉60公斤槓鈴備奧運
印度哈里亞納邦一名8歲女童為將來奪得奧運獎牌而努力，近日她在硬舉訓練中輕鬆舉起60公斤槓鈴，影片吸引大批網民讚好，不少人為她的優異表現而驚訝。有網民直言無法用語言形容她眼神流露的勇氣，另有網民稱總有一天女童會讓印度為她自豪。
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