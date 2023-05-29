藍山蒸汽火車再次啟航

澳洲傳媒前日報道，蒸汽火車的修復工作因2013年與2019年山火、以及去年洪災而一再延遲，經過維修人員的不懈努力，如今已完全重鋪路軌，恢復信號設施、兩個火車頭和乘客車廂。列車每兩個周末發車一次，前日及昨日共1,800張車票已全數預訂。乘客前日登上列車後，在一團蒸氣中向月台上的人群揮手致意。來自漢普頓鎮的乘客尼科爾（Aaron Nicoll）形容火車上沒有空位，現場一片歡呼和鼓掌，每個人都非常高興能到場，場面非常壯觀。