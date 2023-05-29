藍山蒸汽火車再次啟航
山火洪災停駛10年 重鋪路軌
歷史悠久的澳洲新南威爾士省藍山蒸汽火車中斷服務超過10年後，前日起重新投入營運，吸引900名乘客前來體驗，共同慶祝重要時刻。
澳洲傳媒前日報道，蒸汽火車的修復工作因2013年與2019年山火、以及去年洪災而一再延遲，經過維修人員的不懈努力，如今已完全重鋪路軌，恢復信號設施、兩個火車頭和乘客車廂。列車每兩個周末發車一次，前日及昨日共1,800張車票已全數預訂。乘客前日登上列車後，在一團蒸氣中向月台上的人群揮手致意。來自漢普頓鎮的乘客尼科爾（Aaron Nicoll）形容火車上沒有空位，現場一片歡呼和鼓掌，每個人都非常高興能到場，場面非常壯觀。
每兩個周末發車一次
營運機構負責人佐爾費爾（Dan Zolfel）表示，他的團隊在修復過程中屢受打擊，如今很高興列車重新向公眾開放，直言是一種難以置信的感覺。他對歷史鐵路的未來充滿信心，日後致力改善旅遊體驗及增加吸引力。本報綜合報道
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