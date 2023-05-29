九旬婦練跑一年破世績

全長5公里 51分09秒衝線 加拿大一名96歲老婦在渥太華舉行的5公里長跑比賽中，以51分09秒01毫秒成績，打破95至99歲女子組的世界紀錄。

加媒前日報道，費爾哈德（Réjeanne Fairhead）去年也在渥太華參加5公里長跑比賽，當時她在沒有接受任何訓練的情況下，創下95至99歲年齡組的加拿大紀錄。為嘗試打破世界紀錄，她開始在渥太華物理療師威克斯（Richelle Weeks） 的指導下訓練，至前日終於皇天不負有心人，打破由美國人林德伯格（Betty Lindberg）先前創下的世界紀錄。

冀籌款及鼓勵長者活躍 威克斯介紹，自己過去也曾與長者一起工作，但費爾哈德的健康狀況遠超她以前大部分客戶，能毫不費力地四處走動，就像只有30多歲至40多歲一樣。在她的指導下，費爾哈德首先從輕鬆的訓練着手，其後逐漸增加難度，同時也做一些簡單的力量訓練，例如坐站及曲膝橋式動作。

對費爾哈德來說，打破紀錄並不是首要任務。她的主要目標是為渥太華一間長期護理院籌款，另一個目標則是鼓勵其他長者保持活躍。她稱很多人變老時甚麼都不想做，如果生病就另當別論，但有能力便應略盡綿力。本報綜合報道