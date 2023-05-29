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教宗發燒 休息一天上班
梵蒂岡上周六公布，86歲天主教教宗方濟各發燒休息一天後回到工作崗位，參與數場私人會面行程。方濟各上周五以發燒為由取消當天活動，梵蒂岡當時拒絕透露詳情。根據梵蒂岡公布行程，方濟各重回工作崗位，將在聖伯多祿廣場出席五旬節彌撒。他近年健康轉差，今年3月因呼吸困難入住醫院。（綜合報道）
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