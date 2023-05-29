東京九州多地學校爆流感

【本報綜合報道】日本傳媒周日報道，近期日本各地學校接連爆發季節性流感集體感染，情況較往年嚴重，東京都和九州地區平均每間學校超過30人確診。為了防止流感病毒擴散，東京都八王子市和府中市有8間學校已經開始分年級或分班停課。

東京都調布市市立小學有104名兒童及教師感染流感，校方本月18日宣布停課。東京都政府表示，本月8日下調新冠的傳染病等級至與流感同級，人群交流頻繁，增加集體感染流感情況，多數患者為14歲以下。八王子市教委表示，不少學校選擇本月運動會季舉辦體育活動，造成學生密集；加上不少人摘下口罩以防中暑，相信是流感高發原因之一。有專家認為新冠疫情後學生免疫力低下，容易感染流感病毒。

南韓流感潮破紀錄 另一方面，南韓疾病管理廳周日公布數據，顯示今年第20周（5月14日至20日）每千名醫院門診病人中，有25.7宗流感個案，比例較前一周增加2.3宗，為今季每周平均流感病例數約5倍，也是當地2000年開始相關統計以來的新高。一般而言，隨着春天到來，流感患者數量會逐漸減少，但今年流感流行季較長。