星洲地勤辱罵是狗 內地客拍片追究

坐南航飛重慶 調座位收費起爭執 上周二一名乘搭中國南方航空航班的內地男乘客在新加坡樟宜機場櫃位辦理登機手續時，被櫃台服務人員辱罵是狗，相關影片前天開始在網上瘋傳。南方航空新加坡營業部同晚發聲明道歉，強調涉事職員只是公司委託當地地面代理服務商員工，承諾會提升外部代理服務保障水平。

內媒前天報道，乘客袁先生上周二前往樟宜機場櫃台，準備乘搭南方航空CZ546航班飛往中國重慶市，期望能夠調到安全通路附近座位，卻獲告知需要額外加錢。由於他此前提出相同要求亦不用支付附加費用，故希望得知需要加錢原因。

稱忙碌拒解釋拒講中文 由於不獲解釋，袁先生改為前往櫃台查詢，期望能夠解決問題。他稱當時聽到一眾職員對內均是透過中文溝通，當詢問對方會不會說中文時，眾人卻宣稱自己不懂中文，拒絕回答其問題，更獲旁邊一名女職員反問：「沒看到我們在忙嗎？」

根據觀察，袁先生指櫃台當時只有他一人在場，一眾職員根本不忙。他稱其中一名男性職員在此時冒出，並用中文說出：「我就是不想告訴你。」當舉機拍攝後，他開始遭到男職員辱罵，內容包括「你要當自己是一條狗的話，那我可以當你是一條狗」。

面對男職員開始無禮對待，袁先生即質問：「誰是狗，你說清楚。」他其後再以英語問及到底在說誰人是狗，卻不獲對方正面回答問題，僅被再一次咒罵「做人都不會」。

南航：屬代理服務商員工 上述影片前天開始在網上流傳後，南方航空新加坡營業部前晚證實，公司上周二的確收到旅客在當地乘搭飛機遭遇櫃台服務人員辱罵投訴，已及時啟動調查，與涉事乘客持續加強溝通，為此表達歉意。聲明另提到，涉事櫃位服務人員在服務過程中與旅客發生爭執，使用嚴重不當語言。

南方航空新加坡營業部已要求代理服務商停止涉事職員繼續為其服務資格，同時感謝公眾及媒體關注監督，後續將認真總結教訓，加強代理服務管理，完善相關工作流程。本報綜合報道