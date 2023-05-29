中韓加強半導體產業鏈合作

王文濤安德根APEC會面

南韓產業通商資源部表示，安德根出席APEC貿易部長會議期間，先後會見美國、中國、加拿大、智利等APEC成員國主管經貿事務的部長級官員。安德根與王文濤討論基於相互尊重的精神發展兩國經濟合作關係的方案，前者呼籲中方支持與關注確保兩國貿易暢通、關鍵原材料及零部件供應順暢，並打造可預測的營商環境，支持在華韓企發展。