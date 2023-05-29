中韓加強半導體產業鏈合作
【本報綜合報道】亞太經濟合作組織（APEC）第29屆貿易部長會議上周四至上周五在美國密歇根州底特律舉行。南韓傳媒周日報道，南韓產業通商資源部通商交涉本部長安德根期間與中國商務部長王文濤會面，討論兩國經貿合作事宜。
王文濤安德根APEC會面
南韓產業通商資源部表示，安德根出席APEC貿易部長會議期間，先後會見美國、中國、加拿大、智利等APEC成員國主管經貿事務的部長級官員。安德根與王文濤討論基於相互尊重的精神發展兩國經濟合作關係的方案，前者呼籲中方支持與關注確保兩國貿易暢通、關鍵原材料及零部件供應順暢，並打造可預測的營商環境，支持在華韓企發展。
中國商務部較早前在官網發布二人會面的消息，稱中方願與韓方深化雙邊貿易投資合作，維護產業鏈供應鏈穩定，共同推動雙邊、區域和多邊經貿合作，並同意加強半導體產業鏈供應鏈領域對話與合作。南韓傳媒指兩國政府在會後發布的新聞稿重點有所不同，南韓聚焦原材料、零部件等更廣範圍的供應鏈合作。
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