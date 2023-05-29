台教育部訪美拓師生交流
【本報綜合報道】台灣教育部次長劉孟奇已率團前往美國訪問馬里蘭州政府，希望拓展雙邊教育合作面向。台灣教育部上周六舉辦海外攬才說明會，宣傳玉山學者計劃，希望吸引海外學者回台任教。
台灣教育部周日發布新聞稿指出，該部門與馬里蘭州教育廳2019年9月簽署5年的教育合作備忘錄，此次劉孟奇率團赴美，當地時間上周五拜會馬里蘭州教育廳廳長喬杜里（Mohammed Choudhury）等官員，介紹台美教育合作現況。
劉孟奇表示，在台美教育倡議的框架下，未來雙邊可以在人才培育、促進師生交流等議題上更深入合作；教育部期盼在馬里蘭州教育廳支持與協助下，促進台灣與轄內各郡與學區的合作。
新西蘭兩議員應邀訪台
另外，新西蘭行動黨副黨魁費爾登（Brooke van Velden）及該黨國防事務發言人麥道爾（James Samuel McDowall）應邀周一至周四訪問台灣。台灣外交部表示，兩名國會議員將拜會台灣外交部長吳釗燮、國安會等，討論兩地共同關切的議題。
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