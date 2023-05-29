華針對晶片公司行動 美高官反對

【本報綜合報道】美國商務部長雷蒙多上周六表示，印太經濟框架14國貿易部長基本完成使供應鏈更具韌性且更安全的協議談判；又指美國反對中國針對美國晶片公司美光的行動，認為這是單純明顯的經濟脅迫，這做法不會成功，美方不會容忍。

印太經濟框架貿易部長會議在密歇根州底特律舉行，雷蒙多在會後記者會表示，這項全球首見的協議呼籲各國成立委員會，協調供應鏈活動及設立危機應對網絡，向框架國家發出供應鏈中斷的早期預警。

該協議將為框架國家提供緊急溝通管道，在供應鏈中斷期間尋求支持，在危機期間更緊密協調，最終更加快速地恢復供應。雷蒙多指新冠大流行時，半導體短缺令美國汽車生產停擺，數以千計工人無事可做。

台代表出席APEC 盼加入CPTPP 另一方面，台灣行政院經貿談判辦公室表示，行政院政委、經貿談判辦公室總談判代表鄧振中上周四至上周五在底特律出席亞太經濟合作組織（APEC）貿易部長會議，積極說明台灣準備好接受高標準的貿易及投資規範，希望成員國支持台灣盡早加入《跨太平洋夥伴全面及進步協定》（CPTPP）。鄧振中與美國貿易代表戴琪會談，兩人對雙方團隊以非常高的效率，完成美台21世紀貿易倡議首批協議十分高興。