美提高債務上限達協議

拜登麥卡錫通話90分鐘討價還價 美國距離最快出現債務違約尚餘大約一周時間之際，總統拜登前天宣布，白宮與國會眾議院共和黨議員達成同意提高聯邦政府31.4萬億美元（約244.9萬億港元）債務上限原則性協議。共和黨眾議院議長麥卡錫預期，參眾兩院周三表決上述協議，有望結束歷時數月僵局。

經歷90分鐘電話會議，拜登前晚發聲明宣布與麥卡錫達成初步協議，在減少聯邦政府部分開支同時，保障與勞動人口有關的關鍵項目，同時發展經濟。他暗示民主、共和兩黨互有讓步，防止可能出現災難性債務違約問題，也避免經濟衰退、退休人士戶口崩潰及數百萬名國民失業情況發生。

在聲明中，拜登沒有提及提交參眾兩院表決提高聯邦政府債務上限協議確實日子，僅稱其談判團隊會趕快敲定法定文本，敦促國會盡快表決通過協議。

防出現違約災難 國防准增開支 另一邊廂，麥卡錫同晚在國會山莊發表簡短講話，形容協議對得起國民，既削減聯邦政府部分開支之餘，亦作出相應改革，有利國民擺脫貧困，進入勞動力市場。他稱當晚仍有很多工作要做，預期翌日完成法案草案，之後再與拜登通電話，估計周三提交參眾兩院表決。

多間美媒引述消息報道，雙方談判代表同意把明年國防開支增加一成一，至約8,850億美元（約6.9萬億港元），非國防、可自由支配支出則限制於目前水平，即代表今個及下個財政年度不變，至2025年增加1%。此外，協議亦同意簡化環境審批程序，加快新能源項目審批等。

危機未解除 須得參眾兩院表決 然而，拜登與麥卡錫達成原則性協議並不代表危機能夠解除，理由是多名民主、共和兩黨眾議員並不滿意協議內容。其中共和黨眾議員古德（Bob Good）批評提高債務上限幅度過高，沒有一個自稱是保守派人士能夠解釋為何投下贊成票。

財政部長耶倫警告，國家最快6月5日出現債務違約問題，屆時聯邦政府恐怕沒有足夠資金履行義務，國家領導全球地位也會受到損害。美國2011年幾乎發生債務違約，其經濟事後受到嚴重衝擊，包括主權信用評級遭到下調。本報綜合報道

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