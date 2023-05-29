土耳其次輪投票 料埃爾多安連任
【本報綜合報道】土耳其昨天舉行總統選舉次輪投票，爭取連任的總統埃爾多安與共和人民黨領袖科勒齊達奧盧繼續角逐總統寶座。他們前一天展開最後拉票爭取選民支持，科勒齊達奧盧揚言當選後驅逐國內難民，埃爾多安指摘他發表仇恨言論。
在本月14日的首輪投票中，埃爾多安與科勒齊達奧盧的得票率分別是49.5%及44.7%，雙雙未能夠達到當選所需得票率過半的門檻。科勒齊達奧盧指控埃爾多安任由主要來自鄰國敍利亞的難民湧入國家，警告若對方連任成功，將令國內城市淪為罪犯及難民的天堂。分析員預期埃爾多安有望勝出次輪投票延長管治，有支持者日前流傳偽造海報及影片，指控共和人民黨支持被政府列為恐怖分子的庫爾德武裝組織。
6反對派結盟圖組新政府
為了阻止埃爾多安繼續執政，土耳其6個反對派組織罕有團結組成同一陣營，全力支持科勒齊達奧盧。他們形容今次選舉是土耳其民主制度的「最後一戰」，指控埃爾多安當政20年期間掏空民主制度，削弱司法制度的權力，並打壓國內異見人士。
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