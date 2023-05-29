土耳其次輪投票 料埃爾多安連任

在本月14日的首輪投票中，埃爾多安與科勒齊達奧盧的得票率分別是49.5%及44.7%，雙雙未能夠達到當選所需得票率過半的門檻。科勒齊達奧盧指控埃爾多安任由主要來自鄰國敍利亞的難民湧入國家，警告若對方連任成功，將令國內城市淪為罪犯及難民的天堂。分析員預期埃爾多安有望勝出次輪投票延長管治，有支持者日前流傳偽造海報及影片，指控共和人民黨支持被政府列為恐怖分子的庫爾德武裝組織。